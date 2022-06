Veneta Cucine è la maggiore piattaforma italiana di produzione di mobili per cucina, leader in Italia e brand di riferimento per chi nel mondo sceglie il made in Italy. Con una superficie industriale coperta di 90.000 mq, il gruppo impiega oltre 500 addetti grazie ai quali progetta, produce, gestisce, amministra e distribuisce 10 sistemi, 40 modelli su 7 diverse scocche, che generano 300 varianti cromatiche e materiche, con infinite possibilità di personalizzazioni tali da immettere sul mercato 60.000 ambienti cucina ogni anno. La diffusione dei prodotti Veneta Cucine è affidata ad una rete molto estesa che conta attualmente oltre 1000 rivenditori qualificati in Europa, Asia, Africa, Nord America e Sud America.