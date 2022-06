Dinamica, giovane, efficiente. Tre parole per definire un modo squisitamente unico di essere made in Italy.

L'azienda è nata nel 2000 e, grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e a un management orientato alla qualità, è cresciuta incontrando il parere favorevole di una clientela sempre in crescita. Damast si è evoluta nel tempo divenendo un'azienda i cui valori si intrecciano con la tradizione e la volontà di garantire soluzioni di qualità ed un servizio affidabile anche su misura. MIXER : CREATIVITY = BIGGER : CREATIVITY Gli articoli del nostro catalogo possono essere combinati tra loro secondo le tue necessità. Una opportunità in più per i nostri clienti che noi di Damast abbiamo definito "L’equazione intelligente". L'abilità nel mixare i nostri prodotti aumenta la tua creatività