Biologa e paesaggista, dopo varie esperienze all’estero, fonda il suo studio a Milano. Impegnata in progetti su varia scala, sia in ambito pubblico che privato, dai parchi ai giardini e terrazzi, nel suo lavoro coniuga rigore e fantasia.

All'attività di progettazione affianca quella di realizzazione e manutenzione di spazi verdi, per dar vita, attraverso gesti concreti, ad ambienti scrupolosamente studiati sia nei dettagli botanici che in quelli architettonici e materici. Attenendosi agli elementi esistenti ed attraverso il dialogo con i committenti, da anni realizza spazi verdi, in particolare in ambito urbano, molti dei quali oggetto di pubblicazione su riviste e libri.

Collabora con diversi giornali, in particolare Gardenia, realizzando servizi su giardini, paesaggio e cultura botanica. Partecipa regolarmente in qualità di relatore a convegni e Master.

Costantemente attenta al rispetto delle esigenze ecologiche e botaniche, frutto della sua esperienza scientifica, ama abbinare elementi vegetali ad elementi artistici e creativi, persuasa che la natura sia complice, ispiratrice e compagna ideale del mondo della fantasia.