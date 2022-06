Mi occupo da vent'anni di interni e mi sono specializzata nella Ristrutturazione.

Mi appassionano da sempre particolarmente il settore delle residenze di vacanza e della piccola ricettività alberghiera.

su Instagram lh_lifestylehouses trovate i miei lavori dedicati a questo settore.

Amo riscoprire il valore del dettaglio, pongo sempre attenzione nell'utilizzo dei materiali, dei tessuti e nella scelta delle forme; amo ritrovare lo stupore della luce e dei colori, infondere energia a spazi trascurati, donare nuova vita ad abitazioni dimenticate.

Seguo la realizzazione di nuove unità abitative/commerciali e di unità sottoposte a ristrutturazione, coordino gli impiantisti e le maestranze in funzione del lay-out finale secondo il progetto di arredo o ristrutturazione degli spazi.

Fornisco al Cliente una visione d'assieme del progetto comprensiva delle scelte colore, lo seguo nella scelta dei materiali e degli arredi, dallo stato di cantiere sino alla decorazione finale.

Mi occupo da molti anni anche di Home Staging: di allestimenti studiati per abitazioni messe in vendita o in affitto sul mercato immobiliare; sono interventi che esaltano le potenzialità dell'immobile, ne evidenziano le caratteristiche positive minimizzando gli eventuali punti deboli. L'intervento di Home Staging lo rende più competitivo e apprezzabile sul mercato immobiliare, poichè si ottimizza la sua visibilità sui portali immobiliari di vendita/affitto allo scopo di massimizzarne il valore di mercato e velocizzarne i tempi di vendita (o affitto).