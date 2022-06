Nella tradizionale lavorazione del mobile, Gobbo Salotti si inserisce

con una pregiata produzione di salotti, che hanno diffuso il nome della ditta su scala nazionale e favorito l’espansione in vari paesi europei, medio orientali e d’oltre oceano. l’azienda, avviata a Cittadella (Pd) nel 1975, nasce all’interno di un piccolo laboratorio sito in via delle Forche in cui Giovanni Gobbo e la moglie teresa Zanon si dedicano alla produzione di salotti su misura.

Dopo questo primo periodo Gobbo Salotti passa gradualmente alla realizzazione di un sempre più vasto numero di prodotti legati a modelli e stili diversi sfociando, nel 1982, nella fornitura di tappezzeria per il mitico treno “ORIENT EXPRESS”, e per il convoglio speciale “CONFERENCE” allestito dalle Ferrovie dello Stato nel 1990 in contemporanea con i Mondiali di Calcio svoltisi in italia nello stesso anno. Negli anni successivi, al fianco di Giovanni e Teresa, si sono gradualmente inseriti i fi gli Sonia, Alessandro, Cristian ed Enrico grazie ai quali la nostra azienda è riuscita ad ampliare la modellistica e avviare la produzione di altri oggetti legati al concetto di “living space” quali sedute, tappeti, tendaggi e complementi d’arredo.