Fondata nel 1959, FLEXFORM è una family company conosciuta a livello internazionale nel settore dell’arredamento contemporaneo di alta gamma. Portavoce del Made in Italy di qualità, è una realtà industriale che punta sull’eccellenza di un prodotto di altissimo artigianato. FLEXFORM progetta, produce e commercializza in particolare divani, poltrone, mobili e complementi per uso residenziale e contract.

L’azienda ha sede a Meda (Monza-Brianza) nel distretto produttivo che ha dato origine alla grande stagione del design italiano negli anni ‘60. Hanno collaborato per l’azienda molti illustri designer e architetti protagonisti di quel periodo, da Joe Colombo ad Asnago-Vender, da Sergio Asti a Cini Boeri, da Paolo Nava a Rodolfo Bonetto.

Da quasi quarant’anni l’intera collezione è coordinata dalla sapiente regia dell’architetto Antonio Citterio che ha scritto molta parte della sua storia.

Nel 2001 FLEXFORM ha introdotto il nuovo marchio Flexform Mood, una home collection che si muove tra il retrò e il decò. Inizialmente nata sotto la direzione artistica di John Hutton è oggi seguita da Roberto Lazzeroni.

Una vocazione al prodotto di qualità, un’attenzione al comfort assoluto, una sobrietà e un’eleganza che ha dato origine ad una collezione senza tempo di grande sofisticatezza, hanno conquistato i mercati di tutto il mondo.

FLEXFORM è oggi presente nei migliori negozi di arredamento nei cinque continenti e conta 100 shop in shop e 14 flagship stores (Beirut, Brescia, Como, Londra, Meda, Milano, New York, Pechino, San Francisco, San Paolo, Seoul, Shangai, Sydney, Tokyo).

I prodotti di FLEXFORM si trovano in molte delle più belle case del mondo, negli hotel più esclusivi come il Bulgari di Londra, nelle vip lounge come quella dell’aeroporto di Doha e in locali pubblici prestigiosi come il ristorante The Jane di Anversa.