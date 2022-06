BMT, IL MADE IN ITALY FATTO CON CURA E PASSIONE

Quarant’anni di successi: l’azienda, infatti, è nata nel 1971, anno in cui i signori Merli e Tomassini aprono uno stabilimento di accessori per mo- bili. Successivamente la produzione si diversifica in quella attuale di arredobagno. L’azienda esporta in 30 paesi e il trend è in continua crescita a ulteriore conferma della qualità dei suoi prodotti. La produzione è stata potenziata grazie all’apertura del nuovo stabilimento, di circa 10.000 mq. con un notevole investimento economico, nel quale i mobili vengono realizzati con le più avanzate tecnologie a garanzia dei più alti standard qualitativi. Questi impianti consentono di ottenere al contempo ricercate soluzioni d’arredobagno a prezzi concorrenziali senza compromessi qualitativi. Per la progettazione BMT si rivolge ad architetti Italiani che elaborano progetti unici e brevettati, ideando così linee di puro design. Le collezioni BMT spaziano dal moderno al classico, dal componibile al monoblocco offrendo una vasta scelta di soluzioni per l’ambiente bagno.