Vibieffe opera nel settore dell'imbottito dal 1967 ed è presente sul mercato italiano ed estero in cooperazione con i più qualificati operatori del settore.

Con sede a Lissone, l'Azienda, grazie alle sue capacità produttive, alla sua organizzazione interna ed ai suoi prodotti sempre in linea con gli orientamenti del mercato e dell'abitare contemporaneo, è oggi un vero e proprio punto di riferimento del settore. La produzione Vibieffe si articola in divani, componibili, poltrone e poltroncine ed anche divani letto.