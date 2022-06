LACH studio si dedica con entusiasmo ad ogni occasione progettuale. Creatività e praticità sono egualmente importanti: pensiamo che una casa divenga propria solo quando è espressione della personalità e delle esigenze di chi vi abita! Ogni fase del progetto ha la sua importanza, dal lay-out per comprendere le potenzialità del luogo, agli arredi per organizzare al meglio lo spazio, senza dimenticare il confort e l’atmosfera che solo i dettagli sono in grado di fornire.