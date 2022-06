Un design senza tempo che rivive nella sua forma originale grazie alla creatività di un’arredtrice attenta alle evoluzioni del gusto e dello stile.

Tutto nasce da una grande idea del “Grupo Austral” formato in origine dagli innovativi architetti Bonet, Kaufman e Ferrari, due argentini e uno spagnolo che alla fine degli anni ‘30 hanno inventato la poltrona battezzata con le iniziali dei loro cognomi: 'BKF'.

Dopo la frequentazione dell’atelier di Le Corbusier a Parigi gli architetti, ispirandosi al modello 'Tripolina', hanno creato la loro versione, concepita per l’arredo dei salotti della borghesia portena.

L’essenzialità della struttura in metallo unita all’impiego di materiali tipicamente argentini come il cuoio e la pelle per completare la seduta hanno convinto subito il pubblico americano, soprattuto della West Coast.

Nell’anno 1943 vince il Primo Premio nel Salon De Los Decoradores, evento organizzato dal Ministero De Cultura de la Ciudad De Buenos Aires.

Questa idea viene riproposta oggi perché dopo settant’anni continua ad essere un pezzo molto attuale nell’ambito dell’arredamento contemporaneo.



Oggetto di forte personalità, trova la sua collocazione nello studio del fotografo e dell’architetto, nel living della giovane coppia, nel negozio alla moda.





La nostra poltrona viene realizzata interamente in Italia con manofattura artigianale.