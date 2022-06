Emo design di Lukasz Bertoli e Carlo Ciciliot, raggruppa specialisti che hanno maturato esperienze nell’ambito dell’industrial design a livello internazionale. Lo studio sviluppa una varietà di progetti che spaziano in diversi settori del mercato basandosi su un approccio market-oriented capace di usare la ricerca di design e l’espressione creativa come strumenti strategici per i propri clienti. Lavora sull’intero sistema di valori di un’azienda, potenziali o esistenti, e propone soluzioni mirate per colpire il mercato in maniera precisa e differenziare l’offerta dai concorrenti. L’ approccio ad ogni innovazione è guidato da una profonda ricerca sulla cultura del consumatore finale, sui suoi desideri e bisogni. Emo design crede che le innovazioni introdotte attraverso un corretto utilizzo del design si trasformino in vantaggio competitivo per le aziende, allo stesso modo i prodotti acquisiscono un posizionamento chiaro e fortemente credibile.