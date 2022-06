FTA è uno studio di progettazione multidisciplinare che si occupa di architettura, design industriale ed allestimenti finalizzati al risparmio e all'efficienza energetica.

I nostri lavori sono frutto di una combinazione tra sperimentazione tecnica e ricerca ambientale volta a tradurre i vincoli posti dalla necessità di ridurre i consumi energetici in opportunità creative per la definizione del carattere formale del progetto e il suo inserimento armonioso nel contesto. Tale approccio è valso la vittoria di diversi premi, mostre e conferenze in Italia e all'estero