Arlexitalia è un'azienda nasce nel Nord-est italiano nell'anno 1993. Da subito collabora con un'importante architetto che progetta il modello Up&Down innovativo e modernissimo per gli anni 90. Elegante e di carattere, diventa un best sellers che fa riconoscere ovunque lo stile Arlexitalia, per il design, la qualità, per le sue idee innovative e colorate per l'ambiente bagno. In pochi anni l'azienda si identifica nel mercato del lusso creando e ricercando sempre nuovi prodotti per un mercato sempre in crescita. Ad oggi esistono ben 15 collezioni tutte nate da nuove idee con la possibilità di essere personalizzate e se richiesto su misura, per soddisfare sempre la nostra clientela. Tutte le nostre collezioni sono prodotte all'interno del nostro stabilimento di Meolo, vicinissimo a Venezia.Ad oggi siamo presenti in tutta Europa, medio Oriente, nord e centro America.