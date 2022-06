Tratto Sottile Design Studio si occupa dal 2001 di progettazione arredi d'interni.

Offriamo un supporto tecnico - creativo nello sviluppo di nuovi ambienti, ne studiamo il concept scegliendo materiali, forme, luci, rivestimenti e complementi. Tantissime nostre referenze sono anche nel settore dei locali pubblici; nel nostro sito potete farvi un'idea del nostro stile e cura degli ambienti. (www.trattosottile.it)

Dall'idea del committente sviluppiamo un progetto, produciamo un render tridimensionale, le tavole tecniche esecutive, seguiamo la produzione, e la gestione del cantiere.

Possiamo realizzare l'arredo completo, in collaborazione con selezionati artigiani di fiducia, fornendo dove richiesto anche il chiavi in mano. Non solo quindi arredo, ma anche cartongessi, pitture, impianti elettrici / idraulici, serramenti, pavimenti e tutto quanto necessario al compimento del locale.

Sempre più spesso i nostri clienti ci chiedono di lavorare con un budget di spesa predefinito; è un metodo intelligente di procedere che aiuta noi professionisti a centrare l'obiettivo e aiuta il cliente finale a concretizzare i propri progetti.

OFFERTE PACCHETTI SPECIALI:

1. Pacchetto Easy. 150€. Studio degli spazi, della disposizione degli arredi e dei punti luce.

2. Pacchetto Medium. 400€ . Progetto in pianta con scelta dei materiali, delle forme, dei colori con riferimenti fotografici.

3. Pacchetto Premium. 800€. Studio degli interni con lo sviluppo di un modello 3D personalizzato.

4. Pacchetto Superior (de definire). Realizzazione e fornitura dell'arredo. Gestione del cantiere, chiavi in mano.