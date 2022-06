SitLand è il primo produttore nazionale di sedute per ufficio e spazi collettivi. Grazie ad un team efficiente di R&D, SitLand sviluppa i propri prodotti attraverso un percorso coerente che partendo dal concept e passando per la progettazione e l'industrializzazione, arriva alla produzione per poi approdare sul mercato.

Dal 1977 il prestigio internazionale di SitLand si è consolidato nella ricerca ingegneristica e nella tecnologia d'avanguardia che hanno dato forma ad ambiziose sfide tecnologiche al limite della fattibilità, tra le quali Ouverture e Sit&Move sono esempi emblematici.

Una storia aziendale fatta di prodotti esteticamente ricercati e allo stesso tempo funzionali in un binomio tra ergonomia e design. Requisito imprescindibile per SitLand è l'attenzione ed il rispetto dell'ambiente in termini di eco-compatibilitàattraverso l'applicazione di una politica di basso impatto ambientale.Professionalità e passione danno vita a prodotti di successo dove qualità progettuale ed etica sono fondamento di una filosofia aziendale condivisa.

SitLand è certificata dal TUV, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.