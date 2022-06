Studio di progettazione con esperienze pluriennali nel campo del restauro, del recupero, dell'interior design e della valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Esperienze nel settore convegnistico per la sensibilizzazione ai temi del recupero. Esperienze consolidate nella diffusione di sistemi tecnologici ed azioni volte a trasformare antiche realtà in eventi e risorse per il futuro. Particolare riguardo al dettaglio costruttivo architettonico ed alla cura del design. Ricerca ed applicazione di tecnologie all'avanguardia. Utilizzo complementare di tecnologia digitale audio-video per promuovere idee e progetti per le pubbliche amministrazioni in campo urbanistico, ambientale e culturale.

Architetto Lodovico Alessandri

Architetto Francesca Alessandri

Architetto Antonella Schiavo

Architetto Maria Cristina Siciliano