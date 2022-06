Gran Tour S.r.l., azienda leader nel settore arredo bagno, ha origine da un’attività artigianale di vetreria attiva fin dai primi del ‘900, che si è evoluta nel corso degli anni e delle generazioni sotto l’attenta guida della famiglia Iamunno. Nel 1995, l’azienda familiare ha iniziato il processo di strutturazione che ha portato alla realizzazione dell’attuale factory moderna. Il complesso industriale è oggi di complessivi 30.000 mq (8.000 coperti) composto da una fabbrica e da una palazzina uffici. Lo stabilimento, oltre ai settori storici di vetreria, falegnameria e montaggio, rinnovati e potenziati con le più recenti tecnologie disponibili, vanta nuovi macchinari robotizzati per la poliesteratura e laccatura, nonché personale altamente professionale e specializzato.

Sempre attenta ai progressi scientifici del settore, Gran Tour si adopera per utilizzare, nella produzione dei suoi arredi, le migliori tecnologie esistenti sul mercato e materiali di primissima qualità per vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo. L’azienda è in grado di proporre soluzioni moderne e funzionali, caratterizzate dall’elevata flessibilità compositiva e dal design innovativo ed elegante per circondare la stanza da bagno di un'atmosfera di calma e serenità, trasformandola in luogo ameno del vivere quotidiano.