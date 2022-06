Edoné è il prestigioso marchio di Agora Group Srl, azienda di Sacile (Pordenone), che ha rivoluzionato il modo di

fare design nell’ambiente bagno, diventando in pochi anni un importante punto di riferimento per i competitors del settore, con il compito di ridisegnare la stanza da bagno rendendola un luogo di relax unico e personale, valorizzando il culto del benessere in ogni suo aspetto e applicando il concetto di edonismo, che già ne caratterizza il nome, a tutti gli ambiti del mondo bagno. Tutte le collezioni sono studiate come progetti ad elevata modularità in altezza, larghezza e profondità, in modo da offrire soluzioni “su misura” grazie alla possibilità di scegliere tra più di 400 finiture di serie, tra i numerosi lavabi disponibili, i più di 200 tops, gli specchi e tutta l’illuminazione. Oltre a ciò , è possibile richiedere la realizzazione dei prodotti utilizzando la scala Ral o il programma su misura conosciuto e apprezzato dalla clientela del marchio.