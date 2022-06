Apparteniamo a quel ramo del design industriale che si riconosce nel settore tecnologico e sportivo.La nostra spinta all'innovazione vuole diffondere il design industriale italiano per ispirare aziende che ambiscono a vincere le sfide del mercato mondiale.Con "Des. Sport Attitude" intendiamo trasferire attraverso il design industriale italiano (industrial design) la filosofia sportiva al mondo progettuale, e favorire quei valori che contraddistinguono i Grandi Campioni. Attraverso il continuo aggiornamento culturale e tecnologico anticipiamo le tendenze dell industrial design italiano per la valorizzazione dei brand con cui collaboriamo. Siamo un valido strumento per raggiungere nuovi scenari.