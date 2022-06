Da oltre 40 anni il GRUPPO ATMA è protagonista nel panorama nazionale ed internazionale del mercato dell'arredamento. Un’offerta completa, testimone di una crescita e di un’affermazione che ha radici solide, frutto di un ricco passato e di una vera passione per il proprio lavoro. Il Consorzio ATMA opera nell’area del Nord-Est dell’Italia e comprende 12 stabilimenti produttivi e una serie di distinti marchi aziendali. Oltre 400.000 mq. di superficie coperta, più di 1000 dipendenti: numeri importanti che evidenziano la concreta solidità di una realtà in crescente e continuo sviluppo. La Mission del Gruppo è quella investire in qualità ed innovazione, proponendo collezioni di valore e alimentando tutti quei processi atti a migliorare di continuo le caratteristiche proprie dell’offerta.

Estetica, qualità, funzionalità e personalizzazione caratterizzano la gamma di prodotti di ogni singola realtà del Gruppo.

Le aziende che compongono il Gruppo Atma sono:

- Per le cucine ARREX LE CUCINE (Arrex-1 e Ar Due), AR TRE.

-Per i soggiorni e camere MARONESE ACF, SERENISSIMA

- Per i bagni ARBI, COMPAB, ARCOM