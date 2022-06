Cosa è pentastudio ?

Atelier di Architettura, Studio professionale, Engineering, Forniture Design, Exhibition Design…ad ogni definizione corrisponde un’azione concreta di pentastudio che, attraverso le due sedi di Roma e New York, si presenta più come un sistema organico nei diversi mondi dell’architettura piuttosto che nella visione univoca di una dimensione specifica.

Attivo dal 1998 pentastudio è costituito da un affiatato gruppo di professionisti che ha sviluppato in questi anni un esperto team di progettazione la cui ricerca è finalizzata alla definizione di una qualità globale in architettura, approfondendo da un lato l’iter progettuale e le tecniche costruttive, dall’altro il controllo dei costi, l’analisi e la gestione della qualità della realizzazione. Si occupa di progettazione architettonica alle diverse scale, dall’industrial design alla pianificazione territoriale, anche grazie alla sinergia attivata dalle precedenti esperienze condotte dai fondatori nei diversi ambiti dell’architettura.

Le indagini di realtà compositive quali exhibition rooms, allestimenti, interior design ed industrial design si traducono allora in un’impostazione progettuale organica in stretta collaborazione con attività artigianali ed industriali che oggi hanno permesso l’attivazione del LUD (Laboratorio di Urban Design) come nuova identità dell’intero gruppo di lavoro. Un grande contenitore in cui viene esperito il sistema Pentastudio attraverso il concetto di rete dove il fattore potenziale della visione trasversale offre, attraverso una chiave olistica, la soluzione ottimale ad ogni situazione.

Dal 2002 vengono attivate diverse sinergie con imprese (società con esperienze significative nel campo dell’ingegneria edile ed impiantistica) altamente specializzate che collaborano stabilmente con il gruppo in modo da rispondere in maniera completa a tutti i servizi di architettura. Secondo questo progetto nasce nel 2008 Pentastudio Engineering che proietta le sue attenzioni sul mercato dell’interior design di alta qualità attraverso l’impiego di fattori di comfort ambientale (dalla domotica all’informatizzazione dei sistemi domestici) e principi basati sulla sostenibilità.

Nel 2011 le indagini nel campo dell’industrial design favoriscono la nascita di una terza struttura, Pentastudio Design, con la finalità di progettare, sviluppare e promuovere (attraverso la configurazione di eventi ed happening di marketing mirati) prototipi e sistemi architecnologici in collaborazione stretta con Aziende partner come Acheo e Deltalight, per le quali vengono sostenute iniziative di progettazione e comunicazione anche attraverso la nascita del Conceptstore, showroom (ubicato a Roma in via Gregorio VII)direttamente gestito da Pentastudio.

Oltre alla sede di Roma pentastudio, in una logica di project corporate semrpe più proiettata nel concetto di delocalizzazione, si esprime anche attraverso le realtà di New York, coordinata dall’Architetto A.Winters, e di Milano gestita dall’Architetto S.Monaco.

Professionalmente Pentastudio si è specializzato sia nelle competenze di progettazione architettonica (preliminare, definitiva ed esecutiva) che nella gestione delle fasi esecutive (Direzione dei Lavori). In particolar modo, oltre a numerose residenze private, sono stati affrontati temi come:

- Complesso residenziale turistico tipo Pousada in Brasile - Porto das Dunas

- Struttura turistico alberghiera come ampliamento del Parkhotel - Fiano Romano

- Evento “from eye to eye” per il lancio pubblicitario del telefono cellulare Nokia 7250 - Cinecittà Studios Roma

- Progettazione e realizzazione del “Docuworld 2000” per The Document Company Xerox - Palazzo delle Fontane, Roma

- Progetto esecutivo per il Casello della nuova autostazione di Montecchio Maggiore - Vicenza

- Nuova sede degli Uffici del Demanio - Bologna

- Adeguamento dei laboratori I.N.S.E.A.N - Roma

- Uffici della casa di postproduzione e produzione cinematografica Lotus Production srl - Roma

- Uffici della società concessionaria su Roma della Ricoh Netsolution – Ariccia

- Sede dell’Agenzia Generale di La Fondiaria Assicurazioni SAI - Bari

- Uffici della York Stockbrokers inc. in Rockefeller Center - New York

- Sede per la convention ENEL 2010 result presentation - Londra

- Evento “sustainability day” ENEL ENDESA - Madrid

- Master Plan Urbano e Architettonico per ambiti di Housing Sociale – Roma

- Progetto preliminare e definitivo di un centro polifunzionale in Ucraina – Sochi

- Progetto esecutivo per opere civili dell’anello ferroviario Cityringen – Copenaghen

- Evento itinerante per le Piazze d’Italia 50 anni Enel

- Produzione custom modelli industrial design ACHEO

Team Leader Roma

Arch. Simone Cellitti responsabile area interior design – industrial design – comunicazione

Arch. Francesco Triggiani responsabile area appalti pubblici – project financing – rapporti imprese

Arch. Roberto Tripi responsabile area engineering – eventi – rapporti commerciali

Arch. Angelo Di Palmaresponsabile area progettazione – responsabile risorse umane

Project ManagerIvo Moretti - Designer

Staff Area

InterniArianna Lucci – Architetto

Francesco Scalera – Architetto

Mario Longo – Modellazione

Francesco Forgnone - Modellazione

Staff Area

EngineeringSimone Rotilio - Ingegnere

Rosalba Salinardi – Architetto

Conceptstore

Virginia Ninni – Architetto

Raffaella Mangiagalli – post vendita

SegreteriaMiriam Rau

Team Leader New York

Arch. Anthony Winters responsabile area progettazione

Arch. Trent Biltoft responsabile area esecuzione

Arch. Roberto Tripi responsabile area interior design

Arch. Mark Piazza collaboratore

Team Leader Milano

Arch. Silvia Monaco responsabile area progettazione