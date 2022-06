Da oltre 10 anni Ci occupiamo di progettazione architettonica e interior design nel settore residenziale e commerciale ponendo molta attenzione dettagli e alla forza comunicativa degli spazi: progettiamo lavorando a stretto contatto con in clienti, ascoltando attentamente le loro esigenze progettuali. Le svisceriamo per comprendere i loro bisogni immediati, quelli futuri e anche quelli che il cliente stesso potrebbe non avere considerato, applicando il nostro punto di vista professionale.

Dal primo incontro conoscitivo vengono sviluppate le prime proposte progettuali, lavorando sulla pianta, studiando i volumi, con disegni a mano, ricostruzioni simulate in 3D (render) e tavole di proposta di finiture e arredi (moodboard). Successivamente il progetto viene via via studiato nei dettagli, sempre a stretto contatto col cliente.

I nostri servizi coprono tutte le esigenze del cliente:

- Progettazione Architettonica

- Interior Design

- Progettazione arredi su misura

- Redazione documenti e permessi edilizi (SCIA, DIA, Permessi di costruzione, ecc.)

- Assistenza alle forniture

- Direzione lavori

- Contatti con le imprese

- Assistenza ai contratti

- Realizzazione Render

- Consulenze on-line

Possiamo gestire progetti in tutta Italia e all'estero grazie a una fitta rete di professionisti e artigiani qualificati. Possiamo lavorare con imprese scelte dal cliente oppure presentiamo i preventivi di imprese fidate con le quali collaboriamo da anni.

Il progetto on line, pensato per chi vuole valutare il risultato finale prima di fare passare alla fase successiva. una soluzione ottimale fruibile ovunque voi siate.