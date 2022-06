Lo studio Pivetta offre un servizio di progettazione integrata in cui le competenze architettoniche sono completate sinergicamente con la collaborazione di professionisti e tecnici specializzati nelle varie discipline interessate dal processo edilizio.

Il cliente ha così il grande vantaggio di fare riferimento ad un unico professionista in grado di coordinare le diverse competenze, garantendo migliori risultati con un notevole risparmio economico e di tempo.

L’attività dello studio spazia dal design alla pianificazione territoriale, dalla scala architettonica a quella urbana. Si occupa di progettazione nell’ambito dell’edilizia, della ristrutturazione, del restauro, dell’urbanistica. Opera inoltre nel campo degli allestimenti , dell’interior design e del design. Ha realizzato edifici a destinazione residenziale, commerciale, direzionale, industriale, agricola , ricettiva e sociale, per committenza privata e pubblica.

Il cliente viene seguito dalle fasi preliminari, in cui si dà ascolto alle sue richieste e preferenze e si analizza la fattibilità del progetto, viene accompagnato attraverso la progettazione definitiva ed esecutiva, per arrivare al cantiere, alla direzione dei lavori, allo studio degli interni. In tal modo si riesce ad ottenere un risultato “su misura” della committenza, che soddisfa in pieno le sue esigenze funzionali ed estetiche.

Grande attenzione viene data allo studio del particolare costruttivo, frutto dell’esperienza maturata in cantiere e del continuo aggiornamento sulle innovazioni tecniche e tecnologiche, in particolare quelle mirate al risparmio energetico ed al comfort abitativo.