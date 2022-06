INDA, 70 ANNI DI STORIA IMPRENDITORIALE TUTTA ITALIANA

Storia imprenditoriale tutta italiana quella di Inda, Gruppo Industriale del settore arredobagno con una consolidata leadership nei mercati internazionali, 70 anni d’esperienza al servizio della propria clientela basata su di una profonda capacità di cogliere le esigenze ed i gusti di un pubblico eterogeneo in continuo cambiamento ed anticipare le tendenze dell’abitare. Nata come azienda di produzione di accessori bagno, Inda, leader in questo segmento, propone anche un’ampia gamma di pareti doccia e mobili, espressione di un unico concetto di arredo per la sala da bagno dalle infinite possibilità. Da sempre studiate per dare risposta alle diverse richieste del consumatore e dei progettisti, le creazioni Inda propongono soluzioni innovative per il canale Idro Termo Sanitario (ITS), il mondo contract, dell’hotellerie e le forniture navali. Nell’anniversario dei suoi 70 anni, risultato di una lunga storia imprenditoriale fondata da Aras Frattini nel 1944, Inda cambia e si rinnova nel segno della continuità grazie alla combinazione aziendale con Samo che ha dato origine alla Holding Samo Industries, leader europea dell’arredobagno. Creatività, innovazione e distintiva eleganza sono elementi caratterizzanti che si esprimono nell’elevato contenuto di design che contraddistingue Inda attraverso tutte le sue forme, dal classico, al moderno, alle soluzioni più all’avanguardia. Il marchio Inda è presente nel mercato interno e, in forma maggiore, nei mercati esteri, con focus particolare in Francia, Belgio, Germania, Austria e Svizzera. Un 2014 particolarmente significativo per Inda, un traguardo ma anche nuove sfide a fianco della propria clientela.

INDA, IL PRESENTE E IL FUTURO DELLA SALA DA BAGNO.