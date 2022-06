Il Gruppo Bonomi affonda le sue radici nell'attività di produzione di cavatappi in ottone e ferro che Giuseppe Bonomi aveva iniziato nel 1908 a Lumezzane (BS). Oggi è una realtà consolidata del settore idrosanitario con 3 sedi produttive, 22 mila metri quadri e 100 dipendenti. Un'azienda centenaria, che ha saputo stare al passo con i tempi, innovare e superare anche la crisi che ha toccato anche il settore idrosanitario non solo attraverso i suoi prodotti ma anche con idee innovative che coinvolgono gli spazi e il rapporto fra "pubblico" e privato. Il marchio di design Bonomi Contemporaneo Italiano nasce nel 2003 e per primo introduce l'innovativo segno della "canna piatta" nella bocca di erogazione. Un successo internazionale che spinge a connotare il marchio Bonomi come "Contemporaneo Italiano" per evidenziare l'impegno dell'azienda sul fronte del Made in Italy.