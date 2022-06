Nardi Spa è un’azienda che progetta e realizza arredi per l’outdoor di qualità e di design, adatti per diversi ambienti e stili, studiati per il benessere e il relax delle persone e prodotti con una filiera 100% Made in Italy.

L’azienda è guidata dai fondatori Giampietro Nardi (presidente) e Maria Grazia Mecenero e dalle figlie (CEO) Floriana e Anna Nardi. Il controllo societario è totalmente detenuto dalla famiglia Nardi.

Direzione e siti produttivi sono tutti situati a Chiampo (VI), territorio al quale la famiglia è molto legata e dove conferma nuovi ulteriori investimenti.

I materiali

Il polipropilene, una resina termoplastica, proposto ad altissima qualità e in abbinamento con altri materiali come alluminio, tessuto sintetico, imbottiti e vetro, è l’assoluto protagonista delle collezioni Nardi che si caratterizzano anche per l’ampia palette di colori a catalogo.

Dal know how e continuo upgrade tecnologico aziendale e dalla penna del designer Raffaello Galiotto nascono ogni anno tavoli, sedie, poltroncine, sgabelli e molto altro; collezioni per il giardino e per il settore professionale che diventando dei veri e propri ricercati salotti all’aria aperta, perfette sintesi di resa estetica e funzionalità.

Le caratteristiche dei prodotti

Il successo delle collezioni è un mix di design, che implica una continua ricerca ed innovazione tecnologica, e di caratteristiche intrinseche dei prodotti:

la resina, di prima qualità, è colorata in massa e trattata anti UV, per questo i colori dei prodotti rimangono sempre immutati, perfettamente vivaci e pieni anche se esposti per lunghi periodi agli agenti atmosferici e ambienti salini i manufatti sono leggeri, facilmente pulibili, atossici, antistatici, tutti i prodotti sono riciclabili al 100% la filiera produttiva a chilometro zero permette un perfetto controllo della qualità di ogni prodotto. Centrale anche il servizio al cliente che si esprime nell’assistenza logistica e di marketing, nella programmazione delle consegne, nella disponibilità di stock, nell’assistenza post-vendita e nel rapporto diretto fra produttore e cliente.

I mercati

Il 70% del fatturato di Nardi Spa è realizzato all’estero. L’azienda è presente nei 5 continenti dai grossi mercati come Russia, Cina, USA, Australia, America Latina fino alle più piccole isole famose per la loro bellezza (Grenada, Aruba, Aguilla, Jamaica, Martinica, Gaudalupa, Antigua & Barbuda, Trinidad & Tobago, St. Lucia, Turks & Caicos, Saint Barth etc).

Nuovi investimenti in atto

L’azienda ha appena ultimato un ampio ampliamento di 3000mq del magazzino /spedizioni e dell’area uffici nella sede principale e di rappresentanza (settembre 2015).

Ai tre principali siti produttivi se ne aggiungerà a breve un quarto il cui start up è previsto per gli inizi del 2016. Il nuovo stabilimento è stato progettato con le più recenti innovazioni a livello impiantistico, tecnologico e ambientale.