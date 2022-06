CEA (Centro Energie Alternative) entra nel mercato del design nel 2007, dalla naturale evoluzione di una pluriennale esperienza nel settore idrotermosanitario. Caratterizzata da una forte attitudine alla tecnologia, alla re-interpretazione del prodotto e alla ricerca di nuove soluzioni di applicazione site-specific, grazie a competenza e lungimiranza, CEA si distingue presto nel panorama della rubinetteria e dei complementi per il bagno. Diventa in pochi anni azienda leader e di riferimento non solo in ambito residenziale ma anche nel settore navale e dell’hotellerie di alta gamma. CEA propone soluzioni progettuali che coinvolgono tutti gli aspetti della progettazione: quelli tecnico-costruttivi e di installazione, il design, l’utilizzo di materiali innovativi con valenza estetica e funzionale, nonché i principi di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. CEA dà forma alle idee grazie all’acciaio inossidabile AISI 316/L, che lavora a freddo con l’ausilio esclusivo di macchine a controllo numerico, senza ricorrere a trattamenti galvanici né verniciature. CEA pone una particolare attenzione alla sostenibilità dei prodotti e dei processi, ed investe il proprio know-how nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’applicazione di fonti energetiche alternative. Oggi CEA spazia verso settori trasversali alla rubinetteria, quali quello della cucina, dell’outdoor e della ventilazione.