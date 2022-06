Andrea Marcante ha co-fondato lo studio di architettura UdA nel 1992 a cui si unisce nel 2004 Adelaide Testa.I progetti di architettura di interni di Andrea Marcante ed Adelaide Testa mirano a un sinergico controllo delle diverse dimensioni del progettare in interni dall’architettura al complemento di arredo senza che una prevalga sull’altra.Il loro interno domestico vuole essere al tempo stesso serio e divertente, rustico e cosmopolita, democratico e raffinato, pratico ed elegante, mascolino e delicato: se certi interni ci emozionano è perché sono esemplificazioni di una possibile scelta tra aspetti conflittuali del nostro carattere, della legittima aspirazione a trasformare le nostre preoccupanti contraddizioni in qualcosa di bello.Proseguendo questo filo conduttore nel tempo, numerosi progetti hanno ottenuto riconoscimenti e premi stimolando sempre più lo studio a procedere lungo la strada di una architettura che ricomprenda emozione e ragione nello spirito di una rinnovata sensibilità dell’Uomo.Nel 2014 Andrea Marcante e Adelaide Testa fondano COSE DA BOCIA, rivolto alla ricerca sul design dell’arredo per bambini (ma non solo) e nel 2015 aprono lo studio MARCANTE -TESTA /UdA Architetti una realtà progettuale indirizzata alla ricerca sull’architettura degli interni.