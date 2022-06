Bolzan letti nasce negli anni Novanta da un intuizione della famiglia Bolzan.

Pur mantenendosi fedele ad una dimensione artigianale, già negli anni 2000 l'azienda assume un carattere industriale, integrando il sapere degli artigiani con una più moderna meccanizzazione. Il passaggio successivo si deve a Piercarlo ed Elisabetta Bolzan che tra il 2000 e il 2010 fanno del loro cognome un marchio riconosciuto in Italia e all'estero. Responsabili delle strategie dinamiche e vivaci dell'azienda, i fratelli Bolzan condividono la linea creativa e produttiva, le specificità stilistiche ed i principi estetici. Formula chiave dell'identità Bolzan è il Made in Italy. Oltre all'incontro tra la sensibilità e l'emozione della dimensione artigianale con la precisione industriale, punti chiave sono la continua ricerca di materiali, dettagli impeccabili ed un'azienda intera pronta a costruire la realtà di uno stile persuasivo. Il nostro mantra è "non lasciamo mai che un cliente manchi i suoi obiettivi" e non è cambiato nei 10 anni della nostra leadership del mercato. Contemporaneità, affidabilità e qualità collocano Bolzan Letti tra i leader del settore e tra i principali operatori nella produzione e nella commercializzazione di letti e complementi imbottiti sofisticati e consapevoli. Il design contemporaneo o classico, unito al massimo comfort, ha consolidato la posizione del marchio in un mercato sempre più esigente, competitivo, globale, ma che in nessun caso può rinunciare al contesto. Non è un caso se Bolzan letti continua a rappresentare il punto di riferimento per un pubblico evoluto, eterogeneo ed internazionale che si sente a proprio agio in ogni parte del mondo, ma che mai rinuncerebbe al legame con le proprie origini, con le radici, con un modo di vivere la casa che rispecchi la propria individualità.