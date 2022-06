Innovazione, ricerca e qualità. Queste le parole chiave che identificano la filosofia aziendale di Mamoli. Fondata nel 1932 grazie all’intuito imprenditoriale di Spartaco Mamoli, l’azienda si è affermata nel tempo come realtà di riferimento nel panorama italiano ed internazionale per la produzione di rubinetteria caratterizzata da una forte ricerca estetica e tecnologica. Oggi, il dialogo con il mondo del progetto e una produzione rigorosamente made in Italy negli stabilimenti di Milano, danno vita a dei prodotti di design unici per eleganza formale e prestazioni tecniche.