Rubinetterie Ritmonio Srl è una realtà attiva dal 1947 con la Divisione Industria, specializzata nel settore delle valvole per scaldacqua, della componentistica per riscaldamento e condizionamento, nella produzione di particolari in ottone, rame e componenti saldobrasati. Nel 1999 nasce la Divisione Bagno Cucina, dedicata alla produzione di rubinetteria ed accessori di design per l'ambiente bagno e per la cucina. L’impegno dedicato negli anni ha portato significativi successi: più di 150 il numero dei dipendenti, 16.000 mq la superficie attuale dello stabilimento di Varallo, 3.000 mq lo stabilimento di Quarona Sesia e 40.000 i metri quadrati acquisiti per le future fasi di ampliamento. Da sempre i prodotti Ritmonio sono realizzati interamente in Italia. Con i primi mesi dell’anno 2009 sono stati ultimati ampliamenti di aree produttive pari a 5.000 mq e completata la messa in opera di un magazzino automatico, nonché messo in funzione a pieno ciclo il reparto galvanico e il nuovo reparto di lucidatura. Ogni decisione ed ogni soluzione tecnica sono caratterizzate dall’attitudine a fare le cose al meglio: tutto ciò oggi ha permesso di raggiungere e mantenere dal 1995 la certificazione secondo la normativa ISO 9001:2008. Ricerca e innovazione sono gli obiettivi: non a caso alcuni prodotti sono coperti da brevetto e segnalati per importanti premi e concorsi internazionali (Compasso d’Oro, Design Plus, Good Design e iDa-International Design Awards). Con l’inserimento della nuova generazione, nell’anno 2008, la famiglia Ritmonio prosegue il suo cammino verso nuovi traguardi e orizzonti.