In-es.artdesign nasce nel 2003 come nuovo progetto creativo nel panorama industriale italiano: arte e design, (in)terno ed (es)terno, luce e ombra si fondono in un unicum per dare vita a lampade ed elementi per l’arredo d’interni. Oggi l’azienda è presente a livello internazionale nel settore dell’illuminazione decorativa.

Parte della produzione è realizzata in edizione limitata, con pezzi unici frutto di interventi artistici mirati. Un concetto rivoluzionario che sfugge ai canoni tradizionali dell’Industrial Design e dell’artigianato, attraverso la centralità di una nuova figura: l’artista-designer.

Caratteristica fondamentale dell’azienda è l’attenta cura nel dettaglio e nella scelta dei materiali. Ogni prodotto è sottoposto a un rigido controllo di qualità per garantirne l’eccellenza.

Tutti i prodotti sono concepiti dall’artista-designer Oçilunam, mente dinamica e cosmopolita. La sua indagine estetica è basata sulla centralità della luce come materia, forma e simbolo.

In-es.artdesign ha vinto l'Innovation Design Award 2014, prestigioso riconoscimento internazionale organizzato dal German Design Council.