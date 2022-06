Orlando Lanza si laurea nel 1992 in achitettura presso l’ IUAV a Venezia .

Dal 1992 al 1998 vive e lavora a Berlino occupandosi di progettazione esecutiva di edifici residenziali e uffici.

1994 - "Navigazione dimenticata"- esposizione personale al Design Transfert dell'HDK - Berlin

1997 - "...poeticamente abita l'uomo" - esposizione collettiva di architetti europei al Deutscher Werkbund - Berlin

1999 con Alessandra Pravato vince il concorso a Verona ‘ex cava: Gli spazi di Piazza San Zeno’.

Cofondatore di paeSEsaggio workgroup con il quale dal 2002 affronta ed esegue numerosi progetti dal carattere transdisciplinare sulle tematiche dell’arte, architettura e paesaggio. Realizzazione di un padiglione per centro educazione ambientale comune di Letino-Caserta. Nel 2007 e 2008 è curatore di 2 testi. “Villaggio dell’arte” e “Urban Node”ed. Corraini. Nel 2009 è invitato alla facoltà l’Orientale di Napoli per una Lecture “terra, tempo, territorio, topos”.

Dal 2001 condivide la libera professione assieme all'arch. Cristina Rizzo, mmkm architetture, occupandosi di progettazione residenziale privata, design e architettura d'interni. (Verona e Bologna). Nel 2007 progettano un ampliamento di un Hotel in Val Gardena in collaborazione con l'arch. Monica Carmen e realizzano un caffè-libreria a Verona. Nel 2007 progettano tre mobili esposti ad Abitare il Tempo (VR) e al fuori Salone di Milano – la fabbrica del vapore - per la ditta Biosfera (premio ADI 2007) produzione e materiali ecocompatibili.