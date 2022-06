La collezione di LampCouture è disegnata e realizzata da Valentina Abbruzzese.

Dopo una formazione teorica in fashion design in varie scuole romane, apprende, in sartoria, le tecniche di modello e confezione . L'esperienza acquisita la porterà ad aprire, alla fine degli anni novanta, un proprio laboratorio per la realizzazione di abiti d'alta moda e sposa. I capi vengono realizzati con cura e amore, tutto viene fatto a mano, su misura per le clienti. Nello stesso luogo nascono le idee, i disegni, la modellazione, fino a trasformare il tessuto in abito, per questo Valentina si definisce un'artigiana più che una designer. Dall'incontro di questa capacità di saper plasmare il tessuto e dall'ammirazione delle forme della natura, si materializza il progetto delle lampade "couture". Costruzioni tessili che possono liberarsi dal vincolo funzionale di essere indossate da un corpo, che prendono "anima" non dalle movenze di una donna ma dalla luce, che attraversando le trame, ne rivela le complesse geometrie delle strutture naturali. Queste creazioni ispirate alle conchiglie, alle onde del mare, ai bozzoli o ai fiori, nascono proprio come se fossero degli abiti, realizzate da mani pazienti che tagliano, cuciono, drapeggiano il tessuto prezioso per vestire la luce di un abito poetico.