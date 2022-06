Ceramica Flaminia da 60 anni produce sanitari in ceramica. Con la collaborazione di alcuni tra i designer più prestigiosi a livello internazionale, progetta e lavora sull’innovazione dell’ambiente bagno, realizzando articoli di altissima qualità. Tutte le fasi di sviluppo del prodotto – dalla prototipazione alla produzione – sono eseguite all’interno dell’azienda, partendo dalla modellazione, in cui si dà vita all’idea progettuale, che viene realizzata manualmente, a stretto contatto con i progettisti, con la cura tipica della bottega artigiana. La produzione è realizzata esclusivamente in Italia negli stabilimenti del distretto di Civita Castellana, mixando fasi industriali, che si avvalgono dei più sofisticati e moderni impianti produttivi, e interventi manuali, in cui la perizia dell’esperienza artigianale diventa determinante. Efficienza, qualità, ricerca, innovazione fanno del marchio Flaminia uno dei più prestigiosi testimoni del “saper fare italiano”, riconosciuto e stimato dovunque nel mondo.