Forte di una tradizione estetica che associa il concetto di eleganza all’idea di semplicità, COVO, un DNA tuttoitaliano e radici internazionali, si è reso perfetto interprete di questo binomio, sviluppando un linguaggioautonomo e fortemente riconoscibile, capace di coniugare tra loro tradizione e contemporaneità, classicismo e designd’avanguardia. Muovendo i primi passi attraverso il rigore di forme e segni esportati dall’Oriente, caratterizza lasua produzione rimanendo fedele alle origini e arricchendola progressivamente di nuove e continue sollecitazioniprovenienti dal mondo del design. Con sguardo attento e sensibile si fa promotore di una ricerca che passa dall’utilizzosapiente dei materiali alla selezione lungimirante di produttori di livello internazionale. Editore illuminato, capacedi dare corpo alle voci dei designer, non rinuncia a volte a spingersi, con audacia e spirito ironico, sul terreno dellasperimentazione senza mai sconfinare nell’inutile spettacolarità. L’estro delle forme e la cura dei materiali diventanoprotagonisti e il prodotto finale brilla di una estetica fresca e personalissima che non sacrifica nulla alla funzionalità.Una forte identità fondata su un’esigenza primaria di concretezza, un connubio armonioso di forma e contenuto, unmarchio capace di sedurre e conquistare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto grazie alla continua ricercadi un equilibrio, in termini reali e non apparenti.