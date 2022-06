LOOP Landscape & Architecture Design è fondato nel 2010 da Silvia Lupini dopo una lunga esperienza professionale in diversi studi quali West8 Urban Design & Landscape Architecture; MVRDV; KCAP.

LOOP deisgn lavora in tutti i settori della progettazione del paesaggio, dello spazio pubblico, dell'architettura di piccola scala, con un particolare interesse verso la ricerca delle relazioni tra lo spazio, la scala e l'utente.

L'attenzione e la ricerca per il dettaglio nel progetto, nella materializzazione e nei singoli elementi trova le sue origini nella convinzione che la bellezza di uno spazio sia il risultato della cura per la grande scala come per il piú piccolo dettaglio.

L'approccio di LOOP Landscape & Architecture Design al progetto si fonda su competenze specifiche che vengono sviluppate lavorando in network con teams ogni volta diversi a seconda del progetto stesso - LOOP Landscape & Architecture design Cloud-

Lo studio ha ricevuto diversi riconoscimenti come una menzione per il concorso “Dal Porto al Passetto” di Ancona, ; il NIB Price (TOP 10, 2012 per architetti paesaggisti italiani under 35); selezionato allo YAP/MAXXI 2013 e in mostra al MAXXI all'interno dell'esposizione “Erasmus Effect“ dedicata agli studi italiani emergenti all'estero.