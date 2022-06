MADII è un giovane marchio d’arredamento italiano fondato a Milano nel 2014.

Dalla combinazione tra la sensibilità italiana e l’impegno nello studio delle tendenze, prendono vita prodotti compositi. La purezza assoluta diventa trasparenza: i prodotti MADII sono realizzati 100% in vetro, una materia prima e primitiva, carica di una storia millenaria e grandi virtù; attraverso un dialogo di geometrie e linee pulite si costituiscono le fondamenta dello stile MADII, forgiandone la mission. MADII nasce dall’incontro di una conoscenza consolidata di materiali e lavorazioni, con ispirazioni fresche, innovative e professionali; crede nel Made in Italy giovane ed è orgogliosa di poter offrire un prodotto pensato, disegnato e prodotto in Italia, in una visione internazionale.