Studio Bassetti, guidato da Alessandro Bassetti con la collaborazione degli architetti Raniero Pellegrinello e Silvia Mencarelli, è uno studio di architettura con sede a Fabriano. Con opere realizzate in Europa, Asia, Africa e Nord America lo Studio Bassetti si contraddistingue per un approccio innovativo unito a esperienza e competenze interdisciplinari consolidate nel corso di un decennio attraverso la progettazione di: uffici, residenze, infrastrutture, retail, hotel, public buildings e interior design. Ogni progetto viene seguito in tutte le sue fasi, dal concept, alla progettazione fino alla realizzazione a stretto contatto con il Cliente. In base alle peculiarità di ogni progetto, viene creato un team di lavoro che si interfaccia con consulenti esperti per la parte ingegneristica. Tra le principali opere: Santoni -centro direzionale e ricerche-, Corridonia, Italia, 2008-2010; Indesit -centro direzionale e ricerche-, Fabriano, Italia, 2002-2007, Brema -centro direzionale e ricerche-, Fabriano, Italia, 2010-2011. In corso di realizzazione: Santoni Retail, villa a Fabriano(Italia) e una villa a Macerata(Italia).