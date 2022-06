Adele Cassina porta un cognome importante nel mondo del design. Il padre, Cesare Cassina, è stato lo straordinario capofila di quel gruppo di imprenditori illuminati che, nel fertile distretto produttivo della Brianza, ha dato origine al miracolo italiano del mobile di design. Una storia nata nelle botteghe del secondo dopoguerra e che oggi porta al Salone del Mobile di Milano migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Adele Cassina ha dato vita di recente ad una sua azienda: Adele‐C. Con questo marchio intende proporre al mercato prodotti che esprimano idee lontane dalle mode, portatori di un’identità discreta. La giovane azienda nasce, come si dice, “con la camicia” perché al timone c’è Adele che, oltre a possedere una personale forza empatica ricca d’intelligenza emotiva, ha potuto assistere, da spettatore privilegiato, allo svolgersi dell’intera storia del design tra le pareti di casa. Forte di tanta passione e di una competenza acquisita nel tempo nel fare bene le cose, Adele Cassina ha trasferito il valore della sperimentazione e della creatività ereditata in famiglia nella collezione che presenta. Una collezione che si articola in due differenti segmenti, facce della stessa medaglia ma con una propria identità precisa:

‐ Design Collection, raccoglie pezzi progettati da designer professionisti che lavorano sulla creazione di pezzi (divani, poltrone, librerie, complementi d’arredo) destinati al vivere quotidiano.

‐ Sign Collection, raccoglie il lavoro di artisti contemporanei chiamati a sviluppare il potenziale espressivo dei materiali e degli oggetti per proporre pezzi limited edition.

Una proposta complessiva in cui ogni prodotto dialoga con l’altro in modo armonico e coerente grazie all'abile regia di Adele Cassina.