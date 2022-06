Hatria è l’azienda specializzata nella produzione di sanitari in ceramica per il bagno contemporaneo.

Lavabi di ogni tipologia e forma, vasi e bidet a terra o sospesi e piatti doccia sono solo alcuni degli articoli del catalogo Hatria che comprende anche mobili, mensole, accessori e portasciugamani.

Le tecnologie innovative di Hatria del nuovo ed avanzatissimo impianto di produzione sito a Teramo ( Italy ) sono alla base per lo sviluppo di una gamma di prodotti per il bagno in continua evoluzione ed in crescente qualificazione anche grazie alla collaborazione ed alla creatività di grandi protagonisti del design.

Ricerca estetica, alta tecnologia, design e funzionalità, affidabilità e tradizione rappresentano da sempre i cardini della strategia e dell’azione di Hatria.