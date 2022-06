L’azienda italiana Vitrealspecchi è specializzata nella satinatura e incisione chimica del vetro piano, che commercializza con il marchio Madras® dal 1965. Vanta quindi un’esperienza unica al mondo in questo settore, che permette di trasformare il vetro float di fabbrica – monolitico, stratificato, argentato o laccato – in materiale di pregio per l’Architettura e il Design.

Un pregio che trova le sue ragioni oltre che nella qualità selezionata della materia prima, nell’eccellenza dell’iter creativo e produttivo che si svolge esclusivamente in Italia, nel pieno rispetto delle prescrizioni Europee a tutela dell’ambiente.

La gamma dei prodotti comprende articoli sia d’impronta decorativa che funzionali, come vetri antiscivolo e salva-privacy, vetri antigraffio.Il campo d’applicazione spazia quindi dall’edilizia in interni ed esterni all’arredamento, e l’ampiezza del catalogo offre soluzioni per ogni tipo di destinazione, residenziale o pubblica, con particolare riguardo a retail, uffici, hotel, spa.

Clienti diretti di Vitrealspecchi - in tutto il mondo - sono le migliori aziende di trasformazione del vetro piano.