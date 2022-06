La cartapesta, materia inconsueta e antica, piena di fascino e possibilità costituisce il punto di partenza della ricerca effettuata da Gianni de Carlo e Pinuccia Petruzzelli per Artefare.

I due artisti, eredi della tradizione culturale della città dove questa lavorazione è peculiare già dal XVII secolo, propongono oggetti inconsueti ed originali non presenti nella produzione del territorio. L'unicità è conferita dal design, il valore aggiunto da cromaticità e spessori; lo sguardo è rivolto alla natura: ricci di mare, conchiglie, canne, foglie... Le idee, trasformate in progetto, interpretano lampade, vassoi, arazzi, altri oggetti d'arredo ed, in ultimo, raffinatissimi monili. Nel nostro curriculum, tanti eventi: 17 edizioni di Macef Fiera Milano International ( dal feb. 1998 al gen 2006), settore Modern & Design, 4 edizioni di “Abitare il Tempo” Verona (2003-4-5-6) l’edizione 2005 di Euroluce , Salone del Mobile, Milano.