Lo studio progetta e realizza Edifici Specialistici coordinando anche la fase della programmazione di eventi artistici (1992 - Discoteca Meccanò a Firenze, 2000 – Bar-ristorante ElliotBraun a Firenze).

Edilizia commerciale (1995 – Gioelleria Bulgari a Firenze, 1988 – Palazzo in viale Europa a Firenze).

Restauro di edifici storici a Firenze e nel Salento (1990 – Palazzo Bombeni-Minerbetti in via Tornabuoni a Firenze, 1995 – “Leopoldine” in Pizza S.M.Novelle a Firenze, 1999 – Palazzo Campagna in via Dei della Robbia a Firenze, 2003 – Palazzo Greco a Giurdignano-Le, 2005).

Attività didattica dal 1991 al 1997 presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura di Firenze come "Cultore della materia", sviluppando temi incentrati sulla progettazione complessa in aree ubicate nel centro storico fiorentino, tipo: "Centro di ricerca per l’arte contemporanea" in prossimità di piazza Poggi e "Centro di ricerca multimediale" in via del Proconsolo a Firenze.

Svolge attività di "consulente in organizzazione e attuazione di progetti complessi connessi allo sviluppo sostenibile":

- partecipa allo studio svolto da ADToscana e da ARRR – Agenzia Regione Recupero Risorse Spa, dal titolo: UN PROGETTO VERDE PER IL VERDE- Il Design nel processo di riciclaggio dei residui plastici provenienti dal florovivaismo pistoiese. Studio co-finanziato da Regione Toscana – Ass.to all’Ambiente, Provincia di Pistoia – Ass.to all’ambiente e da CCIAA di Pistoia;

- “studio sulla sostenibilità” per la Certificazione Ambientale in quanto vincitore del bando di gara indetto dal Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER + / Piano di Sviluppo Locale / “PARCO RURALE DELLA TERRA DEI DUE MARI.

Pubblicazioni:

- in LATINA: storia di una città, Electa – 1982

- in OTTAGONO n°. 69, Giugno 1983, pg. 82-85;

- in L'ARCHITETTURA, Cronache e Storia n°. 337, novembre 1983, pg. 828);

- in "IL DESIGN ITALIANO: situazione e prospettive, - Edifir 1986", (pubblicato in occasione del convegno omonimo organizzato da Koiné col patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana).

- “ARCHITESI", catalogo a cura dell'Ordine degli Architetti di Bologna dal 21 marzo al 26 aprile 1992 presso la GALLERIA D'ARTE MODERNA di Bologna.