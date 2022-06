Lo studio degli architetti

Fiorentino & Riccardi si propone di studiare il rapporto tra tradizione del costruito ed innovazione del costruire, dalle nuove ed ancora inesplorate frontiere della bio-architettura alla riqualificazione dei centri storici. Per lo studio l’architettura è per costituzione e vocazione profonda un cross-over tra innovazione e tradizione, un linguaggio urbano e sociale che combina antico e moderno, alla ricerca perenne dell'equilibrio e dell'armonia; Il tema è al centro della storia progettuale.

Per lo studio degli architetti Fiorentino & Riccardi tradizione e innovazione sono la stessa cosa, tradizione è innovazione perché è ciò che si è formato nel tempo attraverso un processo continuo di innovazione e sperimentazione, ciò che è antico è la testimonianza di una passata innovazione. La tradizione è una sfida all'innovazione. Non sono dunque in antitesi ma rappresentano l'equilibrio da raggiungere attraverso il progetto architettonico.

Tra modernismo e conservazione, insomma, c'è uno spazio intermedio, un'intercapedine dove innovazione e tradizione possono dialogare, confrontarsi, coesistere, contaminarsi . Per lo studio AFR ne sono una manifestazione plastica le esperienze innovative di bio-edilizia e housing sociale che disegnano nuove traiettorie di sviluppo urbano e in cui la sfida è la ricerca di una qualità sostenibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista dei costi.