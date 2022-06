Sperimentare nuovi materiali , nuove forme, nuove soluzioni per una evoluzione continua all'insegna del dinamisco. E' questa la nostra attitudine che noi di Cast concretizziamo da oltre trent'anni di attività nel settore della scala di arredo.

La capacità di infondere a ogni scala una sua personalità portata avanti come stimolo propulsivo, hanno consentito ai nostri prodotti di divenire veri e propri simboli di eccellenza del Made in italy apprezzati e riconosciuti nel mondo per la qualità che esprimono e per la capacità di fondere in perfetto equilibrio, tecnologia e artigianalità all'insegna di un design contemporaneo e ricercato.