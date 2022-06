Lo Studio Green Design, specializzato in Architettura del Paesaggio, nasce nel 1986, occupandosi oltre che della progettazione di giardini e di tutte le aree destinate a verde, anche della consulenza specialistica per la cura di alberi ornamentali ed il restauro di parchi.



I servizi che lo Studio Green Design offre ai propri clienti sono molteplici:

progettare nuovi parchi o giardini,

recuperare realtà preesistenti,

eseguire la direzione e la contabilità dei lavori,

fornire consulenze per risolvere problemi particolari del verde,

fornire consulenze specifiche che riguardano la verifica e la gestione del verde pubblico,

presentare le pratiche autorizzative presso gli Enti preposti,

redarre piani di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde.

Con eguale cura ed attenzione vengono progettati tutti quegli elementi di completamento del giardino come piscine, pavimentazioni, illuminazione ed arredi. Roberto Cigliano, titolare dello studio, è iscritto all’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) IFLA - International Federation Of Landscape Architects Federation Internationale Des Architectes Paysagistes.



La sua esperienza e la sua professionalità, acquisita in tanti anni di lavoro, sono componenti qualificanti del nostro servizio, che si aggiungono a standard qualitativi elevati.

Visitate il nostro sito, ma potete seguirci anche sui Social Network

Facebook https://www.facebook.com/StudioGreenDesign

Google+ https://plus.google.com/u/0/b/11450825300140230216...

Youtube https://www.youtube.com/user/StudioGreenDesign

Linkedin http://www.linkedin.com/company/studio-di-progetta...