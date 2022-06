Incuriosito fin dalla giovane età al mondo dell’architettura e del design, dopo l’ottenimento della maturità all’Istituto Tecnico per Geometri I.T.C.G.C. E. Mattei, intraprende il naturale percorso di studi presso la Facoltà di Scienze dell’Architettura del Politecnico di Milano, dove ottiene la Laurea Triennale in Architettura. Contemporaneamente al percorso di studi collabora con l’ing. Luca Belloni in uno stage formativo che lo prepara ad affrontare con maggior consapevolezza il corso di Laurea Magistrale in Architettura delle Costruzioni del Politecnico di Milano. Tra febbraio e marzo del 2012 partecipa a un Workshop internazionale a Toronto (Canada) presso il George Brown College inerente alla trasformazione urbana di un centro abitato nella periferia della città. Nel dicembre dello stesso anno ottiene la Laurea Magistrale in Architettura. Nel 2013, durante la prima sessione degli esami di stato, ottiene l’abilitazione professionale. Frequenta corsi con diverse tematiche per ampliare le proprie conoscenze non solo nel campo dell’architettura e per utilizzare quindi un approccio multidisciplinare a 360°. ​ Appassionato di Musica, Arte, Cinema e Fotografia.

