PROFILO PROFESSIONALE DELL’ARCH. GIOVANNA AZZARELLO

Giovanna Azzarello si è laureata a soli 23 anni in architettura al Politecnico di Milano,specializzandosi anche in Grafica Pubblicitaria Visual Design e Fotografia.La sua attività combacia con quasi tutte le manifestazioni della creatività .All’interno del suo studio si occupa di progettazione edile privata,commerciale e pubblica e anche d’indastrial design.Nel campo dell’edilizia parecchie sono le sue opere effettuate in Italia e all’estero ,nel settore del design molti sono i prodotti da lei progettati per le aziende più note.Importante è stato l’impegno dimostrato dall’architetto Azzarello nel settore del design ad utilizzo ampliato,per una riqualificazione dello stesso,utilizzando tecnologie avanzate sia strutturali che estetiche che tengono in considerazione la sicurezza domestica e il fruitore finale che potrà anche essere diversamente abile, per raggiungere questo obiettivo l’architetto si è impegnata nella ricerca, supportata dal centro della “Nostra Famiglia” di Bosisio Parini questo per ristabilire l’ergonomia nel prodotto industriale che deve essere idonea per tutti i tipi di fruitori .Parecchie sono le aziende con cui collabora l’architetto, ne ricordiamo qualcuna: Porada, Riva 1920 ,Flou,C.T.S Salotti, Archetipo, Happynight, Orsenigo, O&CO, Futura, Citterio Meda, I 4 Mariani, Led & Co, Doimo,Annibale Colombo,Khaos ,Valenti illuminazione, ColicoDesign,Linfa Design , e altre ,per alcune di queste aziende ha svolto oltre che l’attività di design anche quella di direttore artistico curando l’immagine aziendale. Oltre al design e la progettazione architettonica il suo più grande impegno è indirizzato verso spazi pubblici, privati e commerciali . e soprattutto al ripristino conservativo e il recupero del patrimonio artistico,da qui nasce la collaborazione con il Comune di Milano con cui collabora . Citiamo alcune opere da lei progettate: nel 2000 le è stato conferito l’ incaricato di progettazione e direzione lavori per il recupero conservativo e la ristrutturazione di una palazzina Liberty di proprietà del Comune di Milano in Via, Bellezza n° 16, con destinazione d’uso a circolo ricreativo,utilizzato dell’Associazione Ciechi ,.Sicuramente anche in queste opere l’architetto ha espresso il massimo della sua professionalità in quanto lo stabile rimaneggiato negli anni da varie manutenzioni distruttive riversava in un totale stato d’abbandono oggi dopo il suo intervento di recupero la palazzina ha sicuramente ripreso il suo splendore originale sia artisticamente che strutturalmente,questo ha restituito alla città un frammento di storia passata .Nel 2006 l’incarico di progettazione e direzione artistica per il rifacimento integrale e il restauro della scuola elementare Carlo Poerio in Via Pianell a Milano ,nel 2008 l’incarico di direzione artistica per il rifacimento interno e degli arredi del teatro Grassi Piccolo di Milano

L’architetto Azzarello sia nel design che nel settore edile ha espresso e dimostrato la sua professionalità in maniera egregia dando prova di maturità professionale e di possedere una creatività progettuale versatile rivolta a 360 gradi verso più settori progettuali, da lei affrontati sempre con lo stesso entusiasmo e determinazione.