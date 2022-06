Partendo dall’assioma per cui L’Architettura è: Tecnica – Luce - Dettaglio

Metroarea si pone nel panorama architettonico contemporaneo, come un laboratorio aperto agli esperimenti proposti dall’industria delle costruzioni con il fine di coniugare ad una ricerca tipologica, formale ed ambientale sostenibile, le necessità del mercato; il tutto legittimato da solide basi tecniche e tecnologiche d’avanguardia e da una ricerca minuziosa ed approfondita delle tecniche e dei materiali ereditati dalla storia. Lo scopo principale del metodo operativo è quello di studiare, approfondire e promuovere tematiche architettoniche contemporanee, dimostrando che è possibile infondere ad ogni progetto un’anima che, nel rispetto delle normative vigenti e dei vincoli economici, sia in grado di elevarlo ad uno standard qualitativo della migliore tradizione Italiana ed Internazionale. Antonio Baroncelli, Tazio di Pretoro e Giulio Paladini fondano nel 2007 lo Studio Metroarea, per unire le diverse competenze acquisite tra lo IUAV di Venezia, il Politecnico di Milano, il Master Internazionale “High Rise Building” alla TU Delft in Olanda e le collaborazioni con affermati stu-di internazionali quali OMA / Rem Koolhaas e Foster & Partners. Lo studio con sede a Trieste e Bologna vanta numerosi lavori sia in Italia che all’estero e contestualmente i tre architetti svolgono attività Didattica e di Ricerca; Antonio Baroncelli ha frequentato il Dottorato di Composizione Architettonica allo IUAV di Venezia Giulio Paladini è assistente in Progettazione Presso la Facoltà di Architettura di Trieste Tazio di Pretoro è consigliere presso l’Ordine Degli Architetti Urbanisti e Paesaggisti di Trieste.